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    UFC сделал официальное заявление по бою Нурмагомедова и Фергюсона

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    UFC на своем официальном сайте сообщил, что поединок между чемпионом организации в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном пройдет не в Нью-Йорке, как объявлялось ранее.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов

    «Мероприятие не состоится в Бруклине, как было объявлено ранее. Решение принято в соответствии с указаниями Атлетической комиссии штата Нью-Йорк, а также в соответствии с ограничениями штата Нью-Йорк на проведение крупных публичных собраний.

    Дополнительные детали, включая новое место проведения турнира, будут объявлены после подтверждения. Владельцы билетов могут запросить полный возврат средств. Интернет и телефонные заказы будут автоматически отменены и возвращены», — говорится в сообщении организации.

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