UFC сделал официальное заявление по бою Нурмагомедова и Фергюсона

UFC на своем официальном сайте сообщил, что поединок между чемпионом организации в легком весе, россияниноми американцемпройдет не в Нью-Йорке, как объявлялось ранее.

«Мероприятие не состоится в Бруклине, как было объявлено ранее. Решение принято в соответствии с указаниями Атлетической комиссии штата Нью-Йорк, а также в соответствии с ограничениями штата Нью-Йорк на проведение крупных публичных собраний.

Дополнительные детали, включая новое место проведения турнира, будут объявлены после подтверждения. Владельцы билетов могут запросить полный возврат средств. Интернет и телефонные заказы будут автоматически отменены и возвращены», — говорится в сообщении организации.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона должен пройти 18 апреля. Ранее президент UFC Дэна Уайт заверил, что поединок состоится, но не в США. 0