«Рено» может пригласить Феттеля

может пригласить пилотана местов 2021 году.

Об этом сообщил руководитель «Рено» Сириль Абитбуль.

«Я не стану говорить "нет". Феттель — отличный гонщик, многократный чемпион мира в классе "Формула-1". Он выиграл все свои титулы именно на машине с мотором "Рено". Конечно, мы стремимся работать с молодыми гонщиками, но обобщать и относить это к Себастьяну, пожалуй, не стоит», — приводит Autosport.com слова Абитбуля.

Отметим, что контракты Феттеля и Риккардо с их нынешними командами действуют до конца 2020 года. 0