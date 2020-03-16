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    «Рено» может пригласить Феттеля

    Прочие Автоспорт Формула-1
    «Рено» может пригласить пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля на место Даниэля Риккардо в 2021 году.

    Себастьян Феттель
    Себастьян Феттель

    Об этом сообщил руководитель «Рено» Сириль Абитбуль.

    «Я не стану говорить "нет". Феттель — отличный гонщик, многократный чемпион мира в классе "Формула-1". Он выиграл все свои титулы именно на машине с мотором "Рено". Конечно, мы стремимся работать с молодыми гонщиками, но обобщать и относить это к Себастьяну, пожалуй, не стоит», — приводит Autosport.com слова Абитбуля.

    Отметим, что контракты Феттеля и Риккардо с их нынешними командами действуют до конца 2020 года. 0

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