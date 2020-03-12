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    ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов за скандал с допингом

    Прочие Легкая атлетика
    Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на 10 миллионов долларов в связи с допинговым скандалом в российском спорте.

    Руне Андерсен
    Руне Андерсен

    Об этом рассказал глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.

    «В ноябре прошлого года мы остановили процесс восстановления ВФЛА после обвинений по делу о подделке документов. Позднее министерство спорта отозвало аккредитацию ВФЛА, после чего у нее сменилось все руководство, оно не имеет связи с предыдущей системой. К тому же новый президент признал нарушения.

    Рабочая группа подготовила ряд санкций для ВФЛА из-за нарушений предыдущего режима, включая 10 миллионов долларов штраф, пять из них — немедленно. Другие пять миллионов являются условным штрафом, при условии что ВФЛА больше не будет нарушать правила и будет прогрессировать в вопросе восстановления своих прав», — цитирует Андерсена «Р-Спорт».

    Ранее World Athletics объявила, что не будет рассматривать исключение ВФЛА, если российская сторона признает вину в деле прыгуна в высоту Даниила Лысенко. ВФЛА направила в адрес президента World Athletics Себастьяна Коу официальное письмо с признанием вины ВФЛА по делу Лысенко. 0

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