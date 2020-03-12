Из-за коронавируса УЕФА может приостановить розыгрыши ЛЧ и ЛЕ
globallookpress.com
Предположительно еврокубки будут приостановлены с четвертьфинальной стадии, которая запланирована на апрель.
Ранее «Ювентус» сообщил о положительном тесте на коронавирус у Даниеле Ругани. Туринский клуб изолирует игрока, а также всех, кто с ним контактировал в ближайшее время.
Также ряд ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов уже прошли без зрителей: «Барселона» — «Наполи», ПСЖ — «Боруссия» Дортмунд, «Валенсия» — «Аталанта». 0