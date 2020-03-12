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    Из-за коронавируса УЕФА может приостановить розыгрыши ЛЧ и ЛЕ

    Прочие Коронавирус в спорте
    УЕФА в четверг, 12 марта, может приостановить сезон Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за эпидемии коронавируса, сообщает El Larguero со ссылкой на журналиста Хавьера Маталланаса.

    Из-за коронавируса УЕФА может приостановить розыгрыши ЛЧ и ЛЕ
    Из-за коронавируса УЕФА может приостановить розыгрыши ЛЧ и ЛЕ

    Предположительно еврокубки будут приостановлены с четвертьфинальной стадии, которая запланирована на апрель.

    Ранее «Ювентус» сообщил о положительном тесте на коронавирус у Даниеле Ругани. Туринский клуб изолирует игрока, а также всех, кто с ним контактировал в ближайшее время.

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