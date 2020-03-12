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    Защитник «Ювентуса» Ругани заразился коронавирусом

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    Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус COVID-19, сообщает пресс-служба туринского клуба.

    Даниэле Ругани
    Даниэле Ругани

    «Ювентус» сейчас проводит все нормативные меры по изоляции защитника от общества, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции.

    В частности, клуб составляет список лиц, непосредственно контактировавших с игроком.

    Отметим, что Ругани 8 марта был в заявке «Ювентуса» на матч с «Интером» (2:0), хотя и не выходил на поле. Считается, что инкубационный период коронавируса — около двух недель.

    В Италии за сутки от коронавируса умерли 168 человек. Число заболевших в стране превысило 9 тысяч человек. Вирус уже распространился по целому ряду стран Европы.

    Чемпионат Серии А на этой неделе был приостановлен. Игры итальянских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы находятся под угрозой срыва. 0

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