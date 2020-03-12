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    «Макларен» снялся с Гран-при Австралии

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    «Макларен» на своей странице в Twitter сообщил о снятии с Гран-при Австралии.

    Карлос Сайнс
    Карлос Сайнс

    Один из специалистов команды сдал положительный тест на коронавирус.

    «Член команды был протестирован и изолирован, как только проявились симптомы, теперь с ним работают представители местного здравоохранения. Команда сотрудничает с местными властями и помогает в расследовании и анализе», — говорится в заявлении команды.

    Ранее стало известно, что власти Австралии готовы отменить Гран-при, если диагноз изолированных работников команд Формулы-1 подтвердится.

    Гран-при Австралии должен пройти в Мельбурне с 13 по 15 марта. 0

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