«Макларен» снялся с Гран-при Австралии

на своей странице в Twitter сообщил о снятии с Гран-при Австралии.

Один из специалистов команды сдал положительный тест на коронавирус.

«Член команды был протестирован и изолирован, как только проявились симптомы, теперь с ним работают представители местного здравоохранения. Команда сотрудничает с местными властями и помогает в расследовании и анализе», — говорится в заявлении команды.

Ранее стало известно, что власти Австралии готовы отменить Гран-при, если диагноз изолированных работников команд Формулы-1 подтвердится.

Гран-при Австралии должен пройти в Мельбурне с 13 по 15 марта. 0