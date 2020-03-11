Этап Кубка мира по биатлону в Норвегии может быть отменен

может отказаться от проведения этапаиз-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее власти Норвегии рекомендовали отменить мероприятия, в которых участвуют 500 и более человек.

«IBU принял во внимание рекомендации властей Норвегии отменить соревнования с пятьюстами и более участниками. IBU и организаторы находятся в контакте с местными властями, чтобы понять все возможные последствия. Обсуждается, можно ли вообще проводить этап Кубка мира в Хольменколлене. Вся информация будет публиковаться по мере появления», — говорится в сообщении IBU.

Ранее этап Кубка мира в Нове-Месте (Чехия) проходил без зрителей. В то же время организаторы турнира в Контиолахти (Финляндия) допустили болельщиков на стадион. 0