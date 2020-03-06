Министерство спорта РФ обеспокоено ситуацией с коронавирусом

Министерство спорта РФ выразило обеспокоенность в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Что касается ситуации с коронавирусом, то она оказывает значительное влияние на организацию и проведение соревнований.

Причем здесь два аспекта — проведение соревнований на территории России и участие российских спортсменов в соревнованиях за пределами России.

И то, и другое находится во внимании министерства спорта, мы находимся во взаимодействии со штабом, который создан при правительстве РФ и сотрудничаем с Роспотребнадзором.

Министерство обеспокоено этой ситуацией. Мы следуем рекомендациям по обеспечению безопасности и минимизации рисков, касающихся жителей нашей страны и иностранных гостей», — цитирует «РИА Новости» министра спорта Олега Матыцина.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса в Сочи был отменен Международный детский хоккейный турнир.

В пятницу, 6 марта, Матыцин провел заседание штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в Олимпийских играх. 0