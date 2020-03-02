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    ВФЛА направила в World Athletics письмо с признание вины по «делу Лысенко»

    Прочие Легкая атлетика Вокруг спорта Допинг
    Всероссийская федерация легкой атлетики направила в адрес президента World Athletics Себастьяна Коэ официальное письмо, рассказал президент ВФЛА Евгений Юрченко.

    Евгений Юрченко
    Евгений Юрченко

    «От имени президента ВФЛА я полностью признал обвинения AIU в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики, связанные с действиями предыдущего руководства в деле Лысенко.

    Также от себя лично и от имени ВФЛА я принес извинения World Athletics и всей мировой легкоатлетической семье в связи с теми негативными последствиями, которые были нанесены чистоте и целостности легкой атлетики в связи с делом Лысенко.

    Я очень надеюсь, что пусть и с запозданием, но наши действия позволят снять с повестки дня вопрос об исключении ВФЛА из World Athletics, позволят начать процедуру восстановления полноправного членства ВФЛА в World Athletics, а также запустить процесс выдачи нейтрального статуса нашим легкоатлетам.

    Наша первоочередная задача сейчас — выстраивание доброго и конструктивного диалога с World Athletics и как можно более быстрое возвращение наших спортсменов на международную арену», приводит слова Юрченко «Спорт-Экспресс».

    В ноябре Независимый легкоатлетический орган (AIU) отстранил тогдашнего президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, обвиняемого во вмешательстве в дело Данила Лысенко о нарушении антидопинговых правил.

    Лысенко обвинялся в подделке ряда документов о причинах пропуска допинг-тестов.

    Также были временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор Елена Иконникова и тренер Лысенко Евгений Загорулько. 0

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