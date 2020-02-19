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    Квят показал пятый результат в первый день предсезонных тестов Формулы-1

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    Российский гонщик команды «Альфа Таури» Даниил Квят показал пятое время в первый день предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.

    Даниил Квят
    Даниил Квят

    Свой быстрейший из 115 кругов Квят преодолел за 1 минуту 17,698 секунды.

    Лучшим стал пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон с результатом 1 минута 16,976 секунды, преодолевший 94 круга.

    Второе время у его партнера по команде финна Валттери Боттаса, третье — у пилота «Рейсинг Пойнт» мексиканца Серхио Переса.

    Первая серия предсезонных тестов в Барселоне завершится 21 февраля.

    Формула-1. Результаты первого дня тестов

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.16,976 (94 круга)
    2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,337 (79)
    3. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,399 (58)
    4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,540 (168)
    5. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,722 (114)
    6. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,866 (161)
    7. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,897 (55)
    8. Эстебан Окон («Рено») — +1,028 (62)
    9. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,192 (73)
    10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,306 (52)
    11. Шарль Леклер («Феррари») — +1,313 (132)
    12. Николас Латифи («Уильямс») — +1,395 (63)
    13. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — +1,410 (59)
    14. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,490 (105)
    15. Антонио Джвинацци («Альфа Ромео») — +3,120 (79). 0

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