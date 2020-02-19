Квят показал пятый результат в первый день предсезонных тестов Формулы-1

Российский гонщик команды «Альфа Таури»показал пятое время в первый день предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.

Свой быстрейший из 115 кругов Квят преодолел за 1 минуту 17,698 секунды.

Лучшим стал пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон с результатом 1 минута 16,976 секунды, преодолевший 94 круга.

Второе время у его партнера по команде финна Валттери Боттаса, третье — у пилота «Рейсинг Пойнт» мексиканца Серхио Переса.

Первая серия предсезонных тестов в Барселоне завершится 21 февраля.

Формула-1. Результаты первого дня тестов

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.16,976 (94 круга)

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,337 (79)

3. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,399 (58)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,540 (168)

5. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,722 (114)

6. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,866 (161)

7. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,897 (55)

8. Эстебан Окон («Рено») — +1,028 (62)

9. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,192 (73)

10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,306 (52)

11. Шарль Леклер («Феррари») — +1,313 (132)

12. Николас Латифи («Уильямс») — +1,395 (63)

13. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — +1,410 (59)

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,490 (105)

15. Антонио Джвинацци («Альфа Ромео») — +3,120 (79). 0