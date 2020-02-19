Белозеров: По эстафете ничего не решено, но пессимизма нет

Старший тренер мужской сборной Россиирассказал о раскладах на эстафету в рамках чемпионата мира по биатлону.

«Зря у вас такой пессимизм. Считаю, у нас будет достойная четверка. Найдется ли в ней место Гараничеву? Сегодня он работал достойно.

Будем обсуждать, смотреть на расстановку. Халили мы давали возможность пробежать первый этап в Оберхофе. Он справился, но на другие этапы его не рассматриваем.

Гараничева предполагали на второй. Елисеев, по идее, тоже первый. Завтра смотрим его в сингл-миксте. Так что еще ничего не решено. Но пессимизма нет.

Почему Логинова не поставили в сингл-микст? Если посмотреть на трассу, то там практически равнина. Гараничеву бежать ее сложно. Саше тоже, вспомните — он говорил об этом в Рупольдинге.

А Елисеев наоборот равнину любит больше гор. Поэтому такая мысль и выстроилась. У Александра плюс ко всему возможна психологическая усталость. Эмоциональный подъем тоже мог сыграть негативную роль. Нужно восстановление.

В синглах у нас пока нет положительного опыта, на который можно было бы опереться, а в классических эстафетах есть.

У Логинова с коленом ничего серьезного, вчера я разговаривал с Александром Касперовичем и он сказал, что все нормально. Саша как раз отбегал кросс — у него все было в порядке», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0