Швед Дюплантис второй раз за неделю обновил рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлетстал победителем турнира в Глазго в соревнованиях по прыжкам с шестом в помещении.

20-летний спортсмен установил новый мировой рекорд? покорив высоту в 6 метров 18 сантиметров.

Отметим, что Дюплантис превзошел собственное достижение от 8 февраля, когда на турнире в польском Торуне он прыгнул на 6,17 метра.

Отметим, что мировой рекорд в прыжках с шестом на открытых стадионах принадлежит украинцу Сергею Бубке — 6,14 метра.

«Отличный прыжок. Мои поздравления юному таланту и его родителям! Поднимай планку!» — написал Бубка в твиттере.

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