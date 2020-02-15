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    Швед Дюплантис второй раз за неделю обновил рекорд в прыжках с шестом

    Прочие Легкая атлетика
    Шведский легкоатлет Арман Дюплантис стал победителем турнира в Глазго в соревнованиях по прыжкам с шестом в помещении.

    Арман Дюплантис
    Арман Дюплантис

    20-летний спортсмен установил новый мировой рекорд? покорив высоту в 6 метров 18 сантиметров.

    Отметим, что Дюплантис превзошел собственное достижение от 8 февраля, когда на турнире в польском Торуне он прыгнул на 6,17 метра.

    Отметим, что мировой рекорд в прыжках с шестом на открытых стадионах принадлежит украинцу Сергею Бубке — 6,14 метра.

    «Отличный прыжок. Мои поздравления юному таланту и его родителям! Поднимай планку!» — написал Бубка в твиттере.

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