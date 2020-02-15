Швед Дюплантис второй раз за неделю обновил рекорд в прыжках с шестом

Арман Дюплантис
globallookpress.com
20-летний спортсмен установил новый мировой рекорд? покорив высоту в 6 метров 18 сантиметров.
Отметим, что Дюплантис превзошел собственное достижение от 8 февраля, когда на турнире в польском Торуне он прыгнул на 6,17 метра.
💥WORLD RECORD💥@mondohoss600 breaks the pole vault world record AGAIN.— World Athletics (@WorldAthletics) February 15, 2020
6.18m.
Incredible.#WorldIndoorTour pic.twitter.com/ZJO8LWq4nM
Отметим, что мировой рекорд в прыжках с шестом на открытых стадионах принадлежит украинцу Сергею Бубке — 6,14 метра.
«Отличный прыжок. Мои поздравления юному таланту и его родителям! Поднимай планку!» — написал Бубка в твиттере.