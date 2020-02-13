Норвегия выиграла смешанную эстафету на ЧМ по биатлону, Россия стала шестой

Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Норвежцы Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё и Йоханнес Бё использовали семь дополнительных патронов, но все равно заняли первое место.

Вторыми финишировала команда Италии (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш).

Тройку призеров замкнула сборная Чехии (Ева Кристейн-Пускарчикова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж).

Сборная России, за которую выступали Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов, показала шестой результат.

Россияне использовали 8 дополнительных патронов, проиграв норвежцам 59,4 секунды.

Биатлон. Чемпионат мира

Смешанная эстафета