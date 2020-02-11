Украина и Белоруссия могут провести совместную Олимпиаду

Премьер-министр Украинызаявил, что кабмин изучает возможность провести совместно с Белоруссией летние Олимпийские игры.

В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны начать подготовку к заявке на проведение Олимпиады.

«Идея заслуживает глубокого изучения. Правительство сейчас работает над тем, чтобы изучить эту ситуацию с разных точек зрения и предложить концепт нашим партнёрам, если инициатива в ближайшее время может быть реализована.

Это важный и ответственный имиджевый шаг. Такие масштабные проекты способствуют инфраструктурному обновлению государства, росту туристической привлекательности и национального престижа в мире в целом», — приводит слова Гончарука «РБК-Украина».

Гончарук поручил изучить опыт Белоруссии в проведении II Европейских игр и опыт европейских стран — в организации Олимпиады, а также выработать чёткий план в соответствии конкурсным требованиям, установленным МОК.

Вторые Европейские игры прошли в столице Белоруссии Минске в июне прошлого года. 0