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    Украина и Белоруссия могут провести совместную Олимпиаду

    Прочие Олимпизм Вокруг спорта
    Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин изучает возможность провести совместно с Белоруссией летние Олимпийские игры.

    Олимпиада в Сочи
    Олимпиада в Сочи

    В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны начать подготовку к заявке на проведение Олимпиады.

    «Идея заслуживает глубокого изучения. Правительство сейчас работает над тем, чтобы изучить эту ситуацию с разных точек зрения и предложить концепт нашим партнёрам, если инициатива в ближайшее время может быть реализована.

    Это важный и ответственный имиджевый шаг. Такие масштабные проекты способствуют инфраструктурному обновлению государства, росту туристической привлекательности и национального престижа в мире в целом», — приводит слова Гончарука «РБК-Украина».

    Гончарук поручил изучить опыт Белоруссии в проведении II Европейских игр и опыт европейских стран — в организации Олимпиады, а также выработать чёткий план в соответствии конкурсным требованиям, установленным МОК.

    Вторые Европейские игры прошли в столице Белоруссии Минске в июне прошлого года. 0

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