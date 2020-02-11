Логинов, Гараничев и Старых готовятся к ЧМ с личным тренером

Александр Логинов
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«26 гонок без подиумов — это на какие-то мысли наталкивает. Но причину такого выступления должны определить тренеры сборной. Только они могут это сделать, и никто другой — ни я, ни руководство СБР.
Паниковать я бы сейчас не стал. У сборной была пара недель подготовки перед чемпионатом мира, тренеры какую-то коррекцию подготовки сделали.
Как было оговорено, больший акцент был сделан на индивидуальную работу. С согласия тренеров сборной к некоторым спортсменам приехали личные тренеры.
В частности, Максим Кугаевский будет помогать Евгению Гараничеву, Ирине Старых и Александру Логинову. Идет совместная работа», — приводит слова Польховского «Р-Спорт». 0