Логинов, Гараничев и Старых готовятся к ЧМ с личным тренером

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР)рассказал о подготовке к чемпионату мира в Антхольце.

«26 гонок без подиумов — это на какие-то мысли наталкивает. Но причину такого выступления должны определить тренеры сборной. Только они могут это сделать, и никто другой — ни я, ни руководство СБР.

Паниковать я бы сейчас не стал. У сборной была пара недель подготовки перед чемпионатом мира, тренеры какую-то коррекцию подготовки сделали.

Как было оговорено, больший акцент был сделан на индивидуальную работу. С согласия тренеров сборной к некоторым спортсменам приехали личные тренеры.

В частности, Максим Кугаевский будет помогать Евгению Гараничеву, Ирине Старых и Александру Логинову. Идет совместная работа», — приводит слова Польховского «Р-Спорт». 0