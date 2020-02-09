Елистратов и Просвирнова стали вторыми на Кубке мира в Германии

Россиянинзавоевал серебро на этапе Кубка мира по шорт-треку в Дрездене.

Елистратов стал вторым на дистанции 1500 метров.

У женщин на этой дистанции второе место заняла россиянка Софья Просвирнова.

Кубок мира. Мужчины

1500 м

1. Пак Чи Вон (Корея) — 2.20,923

2. Семен Елистратов (Россия) — 2.20,960

3. Джон Генри Крюгер (Венгрия) — 2.21,352...

6. Денис Айрапетян (Россия) — 2.24,002

Женщины

1500 м

1. Сюзанне Схултинг (Голландия) — 2.24,845

2. Софья Просвирнова (Россия) — 2.24,865

3. Тифани Юо-Маршан (Франция) — 2.25,045...

5. Екатерина Ефременкова (Россия) — 3.00,515

11. Екатерина Константинова (Россия) — 2.34,179 (финал В) 0