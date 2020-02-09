Елистратов и Просвирнова стали вторыми на Кубке мира в Германии

Семен Елистратов
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Елистратов стал вторым на дистанции 1500 метров.
У женщин на этой дистанции второе место заняла россиянка Софья Просвирнова.
Кубок мира. Мужчины
1500 м
1. Пак Чи Вон (Корея) — 2.20,923
2. Семен Елистратов (Россия) — 2.20,960
3. Джон Генри Крюгер (Венгрия) — 2.21,352...
6. Денис Айрапетян (Россия) — 2.24,002
Женщины
1500 м
1. Сюзанне Схултинг (Голландия) — 2.24,845
2. Софья Просвирнова (Россия) — 2.24,865
3. Тифани Юо-Маршан (Франция) — 2.25,045...
5. Екатерина Ефременкова (Россия) — 3.00,515
11. Екатерина Константинова (Россия) — 2.34,179 (финал В) 0