Непряева стала второй в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

Наталья Непряева
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Победу одержала шведка Линн Сван, замкнула тройку призерок также представительница Швеции Юнна Сундлинг.
Для выявления победителя потребовался фотофиниш. Непряева проиграла первому месту всего 0,08 секунды, а выиграла у третьего — 0,02 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира
Женщины. Индивидуальный спринт. Спринт (К)
1. Линн Сван (Швеция) — 3.23,54
2. Наталья Непряева (Россия) — отставание 0,08
3. Юнна Сундлинг (Швеция) — 0,10
4. Анамария Лампич (Словения) — 0,93
5. Майкен Фалла (Норвегия) — 3,70
6. Астрид Якобсен (Норвегия) — 7,00
7. Софи Колдуэл (США) — 8,46
Ольга Кучерук выбыла в четвертьфинале. 0