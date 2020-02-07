Гимнастка Солдатова до сих пор находится в больнице

Четырехкратная чемпионка мирапо-прежнему находится в НИИ Склифосовского, ее состояние оценивается как средней тяжести.

«Она лежит в психосоматическом отделении, состояние средней тяжести, температура 36,6. Посещений не бывает, только передача и беседы с врачом», — цитирует представителя НИИ Склифосовского «Р-Спорт».

Ранее гимнастка опровергла информацию, которые появлялись в социальных сетях и СМИ, о том, что он была госпитализирована после попытки суицида.

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике. Спортсменка не вошла в состав национальной команды на московский этап Гран-при, который пройдет 7-9 февраля. 0