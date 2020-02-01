Реванш Нурмагомедова и Макгрегора может состояться осенью 2020 года

Президент UFCзаявил, чтовстретится с победителем поединка

Потенциальный реванш россиянина и ирландца может состоятся осенью этого года.

«Хабиб и Тони подерутся в Бруклине. Конор встретится с победителем. Он говорит, что не хочет ждать, но я не знаю, какой бой для него имеет смысл.

Рамадан начнется сразу после боя Хабиба и Тони. Он будет ждать его окончания, так что речь идет об осени. Сентябрь, октябрь или ноябрь», — сказал Уайт в интервью ESPN.

Напомним, Конор и Хабиб провели поединок в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года. Хабиб победил соперника болевым приемом в четвертом раунде и получил пояс чемпиона UFC в легком весе.

Всего Хабиб провел на профессиональном ринге 28 боев, одержав 28 побед. Его поединок с Фергюсоном запланирован на 18 апреля. Конор Макгрегор одержал 22 победы при четырех поражениях. 0