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    Реванш Нурмагомедова и Макгрегора может состояться осенью 2020 года

    Прочие Единоборства
    Президент UFC Дэна Уайт заявил, что Конор Макгрегор встретится с победителем поединка Хабиб НурмагомедовТони Фергюсон.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов

    Потенциальный реванш россиянина и ирландца может состоятся осенью этого года.

    «Хабиб и Тони подерутся в Бруклине. Конор встретится с победителем. Он говорит, что не хочет ждать, но я не знаю, какой бой для него имеет смысл.

    Рамадан начнется сразу после боя Хабиба и Тони. Он будет ждать его окончания, так что речь идет об осени. Сентябрь, октябрь или ноябрь», — сказал Уайт в интервью ESPN.

    Напомним, Конор и Хабиб провели поединок в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года. Хабиб победил соперника болевым приемом в четвертом раунде и получил пояс чемпиона UFC в легком весе.

    Всего Хабиб провел на профессиональном ринге 28 боев, одержав 28 побед. Его поединок с Фергюсоном запланирован на 18 апреля. Конор Макгрегор одержал 22 победы при четырех поражениях. 0

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