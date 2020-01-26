Йоханнес Бе: Взлеты и падения — это неминуемая часть игры в нашем виде спорта

Норвежский биатлонистпрокомментировал провальные результаты сборной России по биатлону в преддверии чемпионата мира.

Российские биатлонисты установили новый антирекорд, проведя 26 гонок подряд без медалей на Кубке мира

«Непросто говорить о других биатлонистах, но я уверен, что взлеты и падения — это неминуемая часть игры в нашем виде спорта.

В одни годы сборная России сильнейшая, потом наступает новый период, и лидерство перехватывают французы, норвежцы и так далее.

На Кубке мира может произойти все что угодно. Но у меня нет конкретного ответа относительно текущего состояние российской команды», — приводит слова Бе «Матч ТВ». 0