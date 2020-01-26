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    Йоханнес Бе: Взлеты и падения — это неминуемая часть игры в нашем виде спорта

    Прочие Биатлон
    Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал провальные результаты сборной России по биатлону в преддверии чемпионата мира.

    Йоханнес Бе
    Йоханнес Бе

    Российские биатлонисты установили новый антирекорд, проведя 26 гонок подряд без медалей на Кубке мира

    «Непросто говорить о других биатлонистах, но я уверен, что взлеты и падения — это неминуемая часть игры в нашем виде спорта.

    В одни годы сборная России сильнейшая, потом наступает новый период, и лидерство перехватывают французы, норвежцы и так далее.

    На Кубке мира может произойти все что угодно. Но у меня нет конкретного ответа относительно текущего состояние российской команды», — приводит слова Бе «Матч ТВ». 0

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