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    Глава UFC исключил проведение реванша Макгрегора с Нурмагомедовым в Москве

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    Глава UFC Дэйна Уайт прокомментировал победу Конора Макгрегора над Дональдом Серроне. Также он поделился мнением по поводу возможного реванша ирландца с Хабибом Нурмагомедовым.

    Дэйна Уайт
    Дэйна Уайт

    «Конор выглядел просто невероятно сегодня. Лучше, чем когда-либо. Он очень хочет реванш с Хабибом. После сегодняшнего боя, их реванш будет самым большим в истории. Это тот бой, который должен состояться следующим.

    Реванш Конор — Хабиб не пройдет в Москве. Почему? Сами додумайтесь. Этот бой может состояться на новом стадионе в Вегасе. Или на стадионе в Далласе. О2 в Лондоне. Он соберет любой стадион.

    Хабиб против Конора может собрать столько же трансляций, сколько мы продали на бое Конор — Флойд.

  • Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
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    • Может быть, даже побьет этот рекорд. Я думаю, продажи перевалят за 3 миллиона», — приводит слова Уайта bjpenn.com. 0

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