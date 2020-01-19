Глава UFC исключил проведение реванша Макгрегора с Нурмагомедовым в Москве

Глава UFCпрокомментировал победунад. Также он поделился мнением по поводу возможного реванша ирландца с

«Конор выглядел просто невероятно сегодня. Лучше, чем когда-либо. Он очень хочет реванш с Хабибом. После сегодняшнего боя, их реванш будет самым большим в истории. Это тот бой, который должен состояться следующим.

Реванш Конор — Хабиб не пройдет в Москве. Почему? Сами додумайтесь. Этот бой может состояться на новом стадионе в Вегасе. Или на стадионе в Далласе. О2 в Лондоне. Он соберет любой стадион.

Хабиб против Конора может собрать столько же трансляций, сколько мы продали на бое Конор — Флойд.

Может быть, даже побьет этот рекорд. Я думаю, продажи перевалят за 3 миллиона», — приводит слова Уайта bjpenn.com. 0