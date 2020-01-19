Отец Хабиба — о реванше с Конором: Дайте нам 100 миллионов

Отецпрокомментировал возможное проведение реванша с

«Нам тоже нужен реванш с Конором, но только дайте 100 миллионов долларов. На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш? Не знаю, может, Дэйна Уайт захочет организовать бой с таким гонораром, раз ему нужен этот бой», — цитирует Нурмагомедова «Р-Спорт».

Ранее Уайт заявил, что следующим боем Макгрегора должен стать реванш с Нурмагомедовым.

Первая встреча бойцов состоялась в октябре 2018 года и завершилась победой россиянина. 0