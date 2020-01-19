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    Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира

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    Россиянин Александр Большунов стал победителем гонки преследования на 15 километров на Кубке мира в Чехии.

    Александр Большунов
    Александр Большунов

    Большунов, который днем ранее выиграл индивидуальную гонку, финишировал с результатом 37 минут 01,3 секунды. Россиянин сумел опередить двух норвежцев: Йоханнеса Клебо, а также Симена Крюгера.

    Еще один россиянин Андрей Мельниченко стал шестым (1.32,3).

    Кубок мира. Гонка преследования, 15 км (К)

    1. Александр Большунов (Россия) — 37.01,3

    2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 46,7

    3. Симен Крюгер (Норвегия) — 47,2

    4. Шур Рете (Норвегия) — 47,7

    5. Иво Нисканен (Финляндия) — 56,2

    6. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.32,3 0

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