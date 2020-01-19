Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира

Александр Большунов
globallookpress.com
Большунов, который днем ранее выиграл индивидуальную гонку, финишировал с результатом 37 минут 01,3 секунды. Россиянин сумел опередить двух норвежцев: Йоханнеса Клебо, а также Симена Крюгера.
Еще один россиянин Андрей Мельниченко стал шестым (1.32,3).
Кубок мира. Гонка преследования, 15 км (К)
1. Александр Большунов (Россия) — 37.01,3
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 46,7
3. Симен Крюгер (Норвегия) — 47,2
4. Шур Рете (Норвегия) — 47,7
5. Иво Нисканен (Финляндия) — 56,2
6. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.32,3 0