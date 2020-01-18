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    Непряева — вторая в индивидуальной гонке на 10 км в Нове-Место

    Прочие Лыжи
    Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Нове-Место.

    Наталья Непряева
    Наталья Непряева

    Непряева уступила 32,7 секунды победительнице гонки норвежке Терезе Йохауг, которая преодолела дистанцию за 23 минуты 51,6 секунды.

    Замкнула тройку сильнейших еще одна норвежка Хейди Венг (+40,3).

    Россиянка Кристина Мацокина заняла 25-е место, Екатерина Смирнова — 29-е, Нина Дуботолкина — 38-е, Анна Жеребятьева — 45-е, Лидия Дуркина — 50-е.

    Лыжные гонки. Нове-Место (Чехия)
    Кубок мира. Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км (К)

    1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 23.51,6
    2. Наталья Непряева (Россия) — отставание 32,7
    3. Хейди Венг (Норвегия) — 40,3
    4. Джессика Диггинс (США) — 48,5
    5. Рагнхиль Хага (Норвегия) — 48,8
    6. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 49,7
    25. Кристина Мацокина (Россия) — 1.49,5
    29. Екатерина Смирнова (Россия) — 2.02,4
    38. Нина Дуботолкина (Россия) — 2.17,2
    45. Анна Жеребятьева (Россия) — 2.37,6
    50. Лидия Дуркина (Россия) — 2.54,1 0

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