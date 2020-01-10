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    Третьяков и Никитина одержали победы на этапе КМ по скелетону во Франции

    Прочие Скелетон
    Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков занял первое место на четвертом этапе Кубка мира в Ла-Плане.

    Елена Никитина
    Елена Никитина

    По итогам двух попыток 33-летний Третьяков опередил на 0,37 секунды Мартинса Дукурса из Латвии. Третье место заняли двое спортсменов — Юн Сунбин из Южной Кореи и Гэн Вэньцян из Китая.

    Россиянин Евгений Рукосуев показал девятый результат, Никита Трегубов — 11-й.

    Третьяков поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира, набрав 818 очков. На первой строчке располагается Дукурс (822), замыкает тройку лучших немец Аксель Юнг (801).

    В соревнованиях у женщин победу одержала россиянка Елена Никитина. По итогам двух попыток россиянка показала результат 2 минуты 2,72 секунды.

    Второе место заняла Жанин Флок (отставание — 0,65 секунды) из Австрии. Замкнула тройку лучших немецкая спортсменка Жаклин Леллинг (+0,86 секунды).

    Россиянка Юлия Канакина (+2,10 секунды) стала 10-й, а Рената Хузина (+2,39 секунды) — 15-й. 0

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