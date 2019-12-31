Йохауг — победительница гонки на 10 км на «Тур де Ски»

Йохауг преодолела дистанцию за 23 минуты 51,9 секунды.
Второе место заняла ее соотечественница Ингвильд Флугстад Эстберг (+0,7), третье — шведка Эбба Андерсон (+10,2).
Россиянка Наталья Непряева, лидировавшая перед этой гонкой в общем зачете, стала шестой.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Тоблах
Женщины. 10 км. Раздельный старт. Свободный стиль
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 23.51,9
2. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +0,7
3. Эбба Андерсон (Швеция) — +10,2
4. Хейди Венг (Норвегия) — +10,5
5. Астрид Якобсен (Норвегия) — +20,8
6. Наталья Непряева (Россия) — +26,0...
18. Яна Кирпиченко (Россия) — +1.08,3...
24. Алиса Жамбалова (Россия) — +1.23,3...
27. Анна Нечаевская (Россия) — +1.29,5...
35. Анна Жеребятьева (Россия) — +1.42,5...
41. Диана Головань (Россия) — +1.54,6...
47. Лидия Дуркина (Россия) — +2.19,9. 0