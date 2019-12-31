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    Йохауг — победительница гонки на 10 км на «Тур де Ски»

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    Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» в Тоблахе.

    Тереза Йохауг
    Тереза Йохауг

    Йохауг преодолела дистанцию за 23 минуты 51,9 секунды.

    Второе место заняла ее соотечественница Ингвильд Флугстад Эстберг (+0,7), третье — шведка Эбба Андерсон (+10,2).

    Россиянка Наталья Непряева, лидировавшая перед этой гонкой в общем зачете, стала шестой.

    Лыжные гонки. «Тур де Ски». Тоблах
    Женщины. 10 км. Раздельный старт. Свободный стиль

    1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 23.51,9
    2. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +0,7
    3. Эбба Андерсон (Швеция) — +10,2
    4. Хейди Венг (Норвегия) — +10,5
    5. Астрид Якобсен (Норвегия) — +20,8
    6. Наталья Непряева (Россия) — +26,0...
    18. Яна Кирпиченко (Россия) — +1.08,3...
    24. Алиса Жамбалова (Россия) — +1.23,3...
    27. Анна Нечаевская (Россия) — +1.29,5...
    35. Анна Жеребятьева (Россия) — +1.42,5...
    41. Диана Головань (Россия) — +1.54,6...
    47. Лидия Дуркина (Россия) — +2.19,9. 0

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