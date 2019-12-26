Волейболистки казанского «Динамо» выиграли Кубок России

Волейболистки казанскогов пятый раз выиграли Кубок России.

В финальном матче казанское «Динамо» в четыре партиях обыграло действующего обладателя трофея — московское «Динамо» со счетом 3:1 (25:19, 23:25, 25:16, 25:19).

В матче за третье место калининградский «Локомотив» выиграл у екатеринбургской «Уралочки» — тоже в четыре сетах 3:1 (25:19, 22:25, 25:14, 25:18).

Казанское «Динамо» в пятый раз стало обладателем Кубка страны. Ранее клуб выигрывал трофей в 2010, 2012, 2016 и 2017 годах. Рекорд (шесть побед в Кубке России) принадлежит подмосковному клубу «Заречье-Одинцово».

Индивидуальные номинации:

Лучшая защитница — Анна Подкопаева (Динамо-Казань)

Лучшая подающая: Бетания де ла Крус (Динамо-Казань)

Лучшая нападающая — Саманта Фабрис (Динамо-Казань)

Лучшая блокирующая: Ирина Королева (Динамо-Казань)

Лучшая связующая: Марина Бабешина (Динамо (Москва))

MVP: Евгения Старцева (Динамо-Казань) 0