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    Россия — пятая по числу антидопинговых нарушений в 2017 году

    Прочие Вокруг спорта Допинг
    ВАДА на своем официальном сайте опубликовало отчет о нарушениях антидопинговых правил за 2017 год. Всего было выявлено 1804 нарушения. Это на 209 случаев больше, чем в 2016-м.

    Россия — пятая по числу антидопинговых нарушений в 2017 году
    Россия — пятая по числу антидопинговых нарушений в 2017 году

    Больше всего нарушений зафиксировано у спортсменов из Италии (171). На втором месте — Франция (128), на третьем — США (103), на четвёртом — Бразилия (84). Россия занимает пятое место (82).

    Отмечается, что всего за 2017 год было взято 245 232 пробы, из которых 2746 оказались положительными. Чаще всего антидопинговые правила нарушали в бодибилдинге — 266 случаев, следом идут легкая атлетика (242), велоспорт (218), пауэрлифтинг (101), футбол (78), борьба (57), регби (54), бокс (49) и водные виды спорта (32).

    Россияне чаще всего нарушали антидопинговые правила в легкой атлетике (21), велоспорте (7) и тяжелой атлетике (6). 0

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