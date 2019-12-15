Устюгов занял второе место на этапе КМ в Давосе

Россиянинзанял второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.

Российский лыжник уступил победителю — Симену Хегстаду Крюгеру из Норвегии — 19 секунд. Замкнул тройку победителей швейцарец Дарио Колонья.

В топ-10 также вошли россияне Денис Спицов и Александр Большунов.

Лыжные гонки. Кубок мира

Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км (С)

1. Симен Крюгер (Норвегия) — 33.59,3

2. Сергей Устюгов (Россия) — отставание 19,0

3. Дарио Колонья (Швейцария) — 20,0

4. Иво Нисканен (Финляндия) — 27,9

5. Морис Манифика (Франция) — 35,7

6. Денис Спицов (Россия) — 36,3

7. Александр Большунов (Россия) — 39,8 0