Устюгов занял второе место на этапе КМ в Давосе

Сергей Устюгов
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Российский лыжник уступил победителю — Симену Хегстаду Крюгеру из Норвегии — 19 секунд. Замкнул тройку победителей швейцарец Дарио Колонья.
В топ-10 также вошли россияне Денис Спицов и Александр Большунов.
Лыжные гонки. Кубок мира
Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км (С)
1. Симен Крюгер (Норвегия) — 33.59,3
2. Сергей Устюгов (Россия) — отставание 19,0
3. Дарио Колонья (Швейцария) — 20,0
4. Иво Нисканен (Финляндия) — 27,9
5. Морис Манифика (Франция) — 35,7
6. Денис Спицов (Россия) — 36,3
7. Александр Большунов (Россия) — 39,8 0