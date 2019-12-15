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    Устюгов занял второе место на этапе КМ в Давосе

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    Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.

    Сергей Устюгов
    Сергей Устюгов

    Российский лыжник уступил победителю — Симену Хегстаду Крюгеру из Норвегии — 19 секунд. Замкнул тройку победителей швейцарец Дарио Колонья.

    В топ-10 также вошли россияне Денис Спицов и Александр Большунов.

    Лыжные гонки. Кубок мира
    Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км (С)

    1. Симен Крюгер (Норвегия) — 33.59,3
    2. Сергей Устюгов (Россия) — отставание 19,0
    3. Дарио Колонья (Швейцария) — 20,0
    4. Иво Нисканен (Финляндия) — 27,9
    5. Морис Манифика (Франция) — 35,7
    6. Денис Спицов (Россия) — 36,3
    7. Александр Большунов (Россия) — 39,8 0

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