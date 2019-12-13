Елисеев: К сожалению, четвертое место — это мой максимум

Российский биатлонистпрокомментировал свое четвёртое место в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Сегодня претензий к себе у меня нет. Другое дело, что пока, к сожалению, это мой максимум.

Тут бы в топ-6 остаться с нулём, это не очень хорошо. Но всё равно это намного лучше, чем было раньше. Резервы ещё есть, мы работаем над техникой активно.

Продуктивное межсезонье? Даже не знаю, но результат есть, и это главное. Хорошо, что теперь стартую в лидирующей группе в пасьюте.

Очень расстроился, что в Эстерсунде его не было (смеётся). Так хотелось стартовать в начале.

Три гонки подряд в Хохфильцене тяжело бежать. Будем обсуждать с тренерами. Возможно, есть резон пропустить эстафету, но это пока не решено.

Что касается решения ВАДА, то по нашему виду спорта пока нет конкретики. Есть общие рекомендации для разных спортивных организаций. Пока мы только ждём», — передаёт слова Елисеева «Чемпионат». 0