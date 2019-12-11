Женская сборная России по гандболу выиграла восьмой матч подряд на ЧМ

Женская сборнаяпобедила командусо счетом 36:26 во втором матче основного группового раунда чемпионата мира по гандболу, который проходит в Японии.

В составе сборной России самым результативным игроком стала Ярослава Фролова , на счету которой девять мячей.

Сборная России одержала победы во всех восьми играх турнира и вышла в полуфинал с первого места в группе II. За выход в финал команда сыграет со второй сборной из группы 1. Соперницами российской команды могут стать сборные Норвегии, Германии, Нидерландов и Сербии.

Чемпионат мира по гандболу среди женщин завершится 15 декабря. Победитель соревнований получит путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио. 0