Женская сборная России по гандболу выиграла восьмой матч подряд на ЧМ

Российские гандболистки
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В составе сборной России самым результативным игроком стала
Сборная России одержала победы во всех восьми играх турнира и вышла в полуфинал с первого места в группе II. За выход в финал команда сыграет со второй сборной из группы 1. Соперницами российской команды могут стать сборные Норвегии, Германии, Нидерландов и Сербии.
Чемпионат мира по гандболу среди женщин завершится 15 декабря. Победитель соревнований получит путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио. 0