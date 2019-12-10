ISU признал санкции WADA в отношении российского спорта

(ISU) признал решение исполкома(WADA) в отношении российского спорта.

Исполком WADA в понедельник единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) организации и отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года.

Допуск получат только «чистые» атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе.

Также принято решение запретить России проводить крупные международные соревнования в течение четырех лет.

«ISU признает решение исполкома WADA от 9 декабря, единогласно одобрившего четырехлетнее отстранение РУСАДА, и связанные с этим последствия.

Как указывается в пресс-релизе WADA от 9 декабря, ISU, как и другие заинтересованные стороны, свяжется с WADA для уточнения следующих шагов, учитывая, что дело может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Это будет включать, в частности, разъяснения термина "major events", определение и формализацию списка спортсменов, не допущенных к участию в (турнирах категории) "major events", которые будут проводиться в течение четырех лет, и другие практические детали», — говорится в заявлении на сайте ISU.

ISU подчеркивает, что санкции не будут распространяться на зимние юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в Лозанне в январе 2020 года.

«ISU проинформирует своих членов и заинтересованные стороны, как только процедура разъяснения деталей вместе с WADA позволит это сделать», — цитирует заявление «Р-Спорт». 0