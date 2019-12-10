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    ISU признал санкции WADA в отношении российского спорта

    Прочие Коньки Фигурное катание Вокруг спорта Допинг Олимпизм
    Международный союз конькобежцев (ISU) признал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

    Допинг-контроль
    Допинг-контроль

    Исполком WADA в понедельник единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) организации и отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года.

    Допуск получат только «чистые» атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе.

    Также принято решение запретить России проводить крупные международные соревнования в течение четырех лет.

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    • «ISU признает решение исполкома WADA от 9 декабря, единогласно одобрившего четырехлетнее отстранение РУСАДА, и связанные с этим последствия.

    Как указывается в пресс-релизе WADA от 9 декабря, ISU, как и другие заинтересованные стороны, свяжется с WADA для уточнения следующих шагов, учитывая, что дело может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

    Это будет включать, в частности, разъяснения термина "major events", определение и формализацию списка спортсменов, не допущенных к участию в (турнирах категории) "major events", которые будут проводиться в течение четырех лет, и другие практические детали», — говорится в заявлении на сайте ISU.

    ISU подчеркивает, что санкции не будут распространяться на зимние юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в Лозанне в январе 2020 года.

    «ISU проинформирует своих членов и заинтересованные стороны, как только процедура разъяснения деталей вместе с WADA позволит это сделать», — цитирует заявление «Р-Спорт». 0

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