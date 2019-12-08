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    Норвежские лыжницы выиграли эстафету на этапе КМ в Лиллехаммере

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    Норвежские лыжницы Майкен Касперсен Фалла, Астрид Якобсен, Тереза Йохауг и Хейди Венг победили в эстафете 4 по 5 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

    Хейди Венг
    Хейди Венг

    Норвежки показали результат 1 час 2 минуты 22,4 секунды.

    Второе место заняла команда США (+48,9 секунды). Тройку лучших замкнула сборная Швеции (+1.19,7).

    Российская команда в составе Лидии Дуркиной, Натальи Непряевой, Анны Нечаевской, Яны Кирпиченко заняла шестое место (+2.25,5).

    Вторая команда России, которую представляли Анна Жеребятьева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Диана Головань, стала седьмой (+2.26,3).

    Лыжные гонки. Лиллехаммер (Норвегия)
    Кубок мира. Женщины. Эстафета, 4 х 5 км

    1. Норвегия-1 (Майкен Фалла, Астрид Якобсен, Тереза Йохауг, Хейди Венг) (Норвегия) — 1:02.22,4
    2. США-1 (Софи Колдуэл, Сейди Бьорнсен, Рози Бреннан, Джессика Диггинс) (США) — отставание 48,9
    3. Швеция (Эмма Рибом, Элина Реннлунд, Шарлотта Калла, Моа Лундгрен) — 1.19,7
    4. Финляндия (Йоанна Матинтало, Кертту Нисканен, Анна Кюлленен, Криста Пармакоски) — 1.32,5
    5. Норвегия-2 (Лотта Венг, Хелена Фоссесхольм, Рагнхиль Хага, Тириль Венг) (Норвегия) — 1.46,5
    6. Россия-1 (Лидия Дуркина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Яна Кирпиченко) (Россия) — 2.25,5
    7. Россия-2 (Анна Жеребятьева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Диана Головань) (Россия) — 2.26,3 0

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