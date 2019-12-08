Розенстрайк нокаутировал Оверима

В ночь с 7 на 8 декабря в Вашингтоне прошел турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 7.

Главным событием турнира стала встреча тяжеловесов Алистара Оверима и Жаирзиньо Розенстрайка.

Бой завершился за 4 секунды до окончания пятого раунда, когда суринамский боец нанес точный удар в челюсть соперника.

Изначально Оверим должен был сразиться с Уолтом Харрисом, но американец вынужден был сняться с шоу из-за пропажи дочери.

На счету Оверима в MMA 64 поединка, в которых он одержал 45 побед и потерпел 18 поражений. В активе Розенстрайка 10 боев, в которых он одержал 10 побед. 0