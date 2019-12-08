Розенстрайк нокаутировал Оверима

Фрагмент боя
mmafighting.com
Главным событием турнира стала встреча тяжеловесов Алистара Оверима и Жаирзиньо Розенстрайка.
Бой завершился за 4 секунды до окончания пятого раунда, когда суринамский боец нанес точный удар в челюсть соперника.
Изначально Оверим должен был сразиться с Уолтом Харрисом, но американец вынужден был сняться с шоу из-за пропажи дочери.
На счету Оверима в MMA 64 поединка, в которых он одержал 45 побед и потерпел 18 поражений. В активе Розенстрайка 10 боев, в которых он одержал 10 побед. 0