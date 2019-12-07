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    Йохауг выиграл скиатлон на этапе КМ в Лиллехамере

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    В норвежском Лиллехамере женским скиатлоном стартовал второй этап Кубка мира по лыжным гонкам.

    Тереза Йохауг
    Тереза Йохауг

    Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 42 минуты 35,3 секунды.

    Второе место заняла американка Джессика Диггинс, третье — еще одна представительница Норвегии Хейди Венг.

    Лучшая из россиянок Наталья Непряева показала 11-й результат.

    Лыжные гонки. Лиллехаммер (Норвегия)
    Кубок мира. Женщины. Скиатлон, 7,5+7,5 км

    1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 42.35,3
    2. Джессика Диггинс (США) — отставание 1.08,3
    3. Хейди Венг (Норвегия) — 1.19,1
    4. Криста Пармакоски (Финляндия) — 1.30,6
    5. Астрид Якобсен (Норвегия) — 1.31,1
    6. Шарлотта Калла (Швеция) — 1.31,2
    11. Наталья Непряева (Россия) — 2.29,6
    15. Лидия Дуркина (Россия) — 3.07,2
    20. Алиса Жамбалова (Россия) — 3.29,3
    24. Яна Кирпиченко (Россия) — 3.35,2
    30. Диана Головань (Россия) — 4.01,2
    37. Ольга Царева (Россия) — 4.35,8 0

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