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    Бойкова и Козловский стали вторыми после короткой программы в финале Гран-при

    Прочие Фигурное катание
    Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли второе место по итогам короткой программы в финале Гран-при по фигурному катанию, проходящего в итальянском Турине.

    Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
    Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

    Российские фигуристы получили от судей 76,65 балла за свое выступление. Лидирует китайская пара Вэньцзинь Суй и Цун Хань (77,50).

    На третьем месте расположилась еще одна российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (75,16).

    Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов занимают четвертую строчку (71,48).

    Свои произвольные программы спортивные пары представят 6 декабря.

    «Гран-при». Финал
    Пары. Короткая программа

    1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 77,50
    2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 76,65
    3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 75,16
    4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 71,48
    5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 69,67
    6. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 67,08 0

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