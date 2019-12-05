Бойкова и Козловский стали вторыми после короткой программы в финале Гран-при

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
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Российские фигуристы получили от судей 76,65 балла за свое выступление. Лидирует китайская пара Вэньцзинь Суй и Цун Хань (77,50).
На третьем месте расположилась еще одна российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (75,16).
Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов занимают четвертую строчку (71,48).
Свои произвольные программы спортивные пары представят 6 декабря.
«Гран-при». Финал
Пары. Короткая программа
1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 77,50
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 76,65
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 75,16
4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 71,48
5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 69,67
6. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 67,08 0