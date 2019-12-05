Бойкова и Козловский стали вторыми после короткой программы в финале Гран-при

Россиянезаняли второе место по итогам короткой программы в финале Гран-при по фигурному катанию, проходящего в итальянском Турине.

Российские фигуристы получили от судей 76,65 балла за свое выступление. Лидирует китайская пара Вэньцзинь Суй и Цун Хань (77,50).

На третьем месте расположилась еще одна российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (75,16).

Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов занимают четвертую строчку (71,48).

Свои произвольные программы спортивные пары представят 6 декабря.

«Гран-при». Финал

Пары. Короткая программа

1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 77,50

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 76,65

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 75,16

4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 71,48

5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 69,67

6. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 67,08 0