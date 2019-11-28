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    Глазырина заняла пятое место в спринте на этапе Кубка IBU

    Прочие Биатлон
    Норвежская биатлонистка Каролина Эрдаль стала победительницей женской спринтерской гонки на этапе Кубка IBU в Шушене.

    Екатерина Глазырина
    Екатерина Глазырина

    Пробежав три штрафных круга, Эрдаль показала результат 26 минут 21,4 секунды.

    Второй стала американка Келси Дикинсон, третьей — немка Марен Хаммершмидт.

    Лучшая из россиянок Екатерина Глазырина допустила четыре промаха и заняла пятое место.

    Кубок IBU. Шушен (Норвегия)
    Женщины. Спринт. 7,5 км

    1. Каролина Эрдаль (Норвегия) — 26.21,4 (3 Шт. круга)
    2. Келси Дикинсон (США) — отставание 6,6 (2)
    3. Марен Хаммершмидт (Германия) — 7,6 (4)
    4. Элизабет Хегберг (Швеция) — 9,4 (4)
    5. Екатерина Глазырина (Россия) — 31,6 (4)
    6. Елена Пидгрушная (Украина) — 44,2 (4)
    7. Наталья Гербулова (Россия) — 52,3 (4)
    9. Анастасия Поршнева (Россия) — 59,5 (5)
    10. Ирина Старых (Россия) — 1.04,8 (4)
    16. Полина Шевнина (Россия) — 1.26,0 (6)
    35. Ирина Казакевич (Россия) — 2.24,4 (8) 0

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