Глазырина заняла пятое место в спринте на этапе Кубка IBU

Пробежав три штрафных круга, Эрдаль показала результат 26 минут 21,4 секунды.
Второй стала американка Келси Дикинсон, третьей — немка Марен Хаммершмидт.
Лучшая из россиянок Екатерина Глазырина допустила четыре промаха и заняла пятое место.
Кубок IBU. Шушен (Норвегия)
Женщины. Спринт. 7,5 км
1. Каролина Эрдаль (Норвегия) — 26.21,4 (3 Шт. круга)
2. Келси Дикинсон (США) — отставание 6,6 (2)
3. Марен Хаммершмидт (Германия) — 7,6 (4)
4. Элизабет Хегберг (Швеция) — 9,4 (4)
5. Екатерина Глазырина (Россия) — 31,6 (4)
6. Елена Пидгрушная (Украина) — 44,2 (4)
7. Наталья Гербулова (Россия) — 52,3 (4)
9. Анастасия Поршнева (Россия) — 59,5 (5)
10. Ирина Старых (Россия) — 1.04,8 (4)
16. Полина Шевнина (Россия) — 1.26,0 (6)
35. Ирина Казакевич (Россия) — 2.24,4 (8) 0