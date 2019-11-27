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    Сборная России вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу

    Прочие Пляжный футбол
    Сборная России по пляжному футболу обыграла Белоруссию в заключительном матче группового этапа чемпионата мира со счетом 5:3.

    Сборная России вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу
    Сборная России вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу

    В составе российской сборной хет-трик оформил Борис Никоноров, еще по голу забили Федор Земсков и Дмитрий Шишин. Этот результат позволил команде Михаила Лихачева набрать шесть очков, занять второе место в группе и вместе с Сенегалом выйти в плей-офф ЧМ.

    В 1/4 финала Россия сыграет с командой Бразилии. Матч состоится 28 ноября и начнется в 22:15 по московскому времени.

    В других парах плей-офф Сенегал встретится с Португалией, Италия сыграет со Швейцарией, а Япония — с Уругваем. 0

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