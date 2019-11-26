Олимпийский чемпион Захаров дисквалифицирован на 1,5 года

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду 2012 годадисквалифицирован на 18 месяцев за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение года.

Срок дисквалификации отсчитывается с 22 ноября этого года. Однако спортсмен не будет оспаривать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне

«Решение оспаривать Илья не собирается. За всю карьеру он не сдал ни одной положительной допинг-пробы и не было никаких проблем с антидопинговыми службами, но тут был просто вопрос пропуска, дисциплины.

К сожалению, Олимпиаду он пропустит, но вряд ли о ней речь бы в принципе шла — он перенес две операции на коленях и еще только восстанавливается. Мы с ним говорили, он завершает карьеру», — цитирует президента Российской федерации прыжков в воду Алексея Власенко «Р-Спорт».

28-летний Захаров является победителем и многократным призером чемпионатов мира и Европы. На Играх 2012 года, помимо золота в прыжках с трехметрового трамплина, он вместе с Евгением Кузнецовым завоевал серебро в синхронных прыжках. 0