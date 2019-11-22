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    Тайсон: Макгрегор никогда не победит Хабиба

    Прочие Единоборства
    Легендарный боксер Майк Тайсон, бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории посоветовал российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и ирландцу Конору Макгрегору провести реванш.

    Майк Тайсон
    Майк Тайсон

    «Хабиб победил Конора, верно? Но они все еще хотят драться. Люди все еще хотят видеть, как дерутся Конор и Хабиб. Он не сможет победить Хабиба. Он никогда не сможет побить его, но люди все равно будут платить, чтобы увидеть этот бой.

    Хабиб получит за бой с Макгрегором больше денег, чем за любой бой с парнем, способным его победить. Почему бы им не провести 10 боев? Люди заплатят за то, чтобы увидеть, как они будут драться 10 раз и как Конор 10 раз проиграет. Это маркетинг и миллионы, миллиарды долларов», — цитирует Тайсона Mirror. 0

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