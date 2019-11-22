Тайсон: Макгрегор никогда не победит Хабиба

Легендарный боксер, бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории посоветовал российскому чемпиону UFCи ирландцупровести реванш.

Майк Тайсон BoxingScene LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

«Хабиб победил Конора, верно? Но они все еще хотят драться. Люди все еще хотят видеть, как дерутся Конор и Хабиб. Он не сможет победить Хабиба. Он никогда не сможет побить его, но люди все равно будут платить, чтобы увидеть этот бой.

Хабиб получит за бой с Макгрегором больше денег, чем за любой бой с парнем, способным его победить. Почему бы им не провести 10 боев? Люди заплатят за то, чтобы увидеть, как они будут драться 10 раз и как Конор 10 раз проиграет. Это маркетинг и миллионы, миллиарды долларов», — цитирует Тайсона Mirror. 0