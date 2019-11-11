Россияне выиграли серебро и бронзу в эстафете на этапе КМ по шорт-треку

Национальная женская командапо шорт-треку заняла второе место в эстафете на 3000 м на этапе Кубка мира в Монреале (Канада).

Команда, в которую вошли Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова, смогли преодолеть дистанцию за 4 минуты и 9,355 секунды.

Первое место заняла сборная Китая, которая показала результат в 4.09,184. Замкнула тройку лидеров сборная Канады, которая прошла дистанцию за 4 минуты и 09,513 секунды.

В эстафете на 5000 м мужская национальная команда России по шорт-треку заняла третье место.

Сборная России в составе Дениса Айрапетяна, Семёна Елистратова, Александра Шульгинова и Павла Ситникова преодолела дистанцию за 6 минут 56,082 секунды.

Победу разделили сборные Венгрии и Кореи, показав одинаковый результат — 6.55,968. Четвертое место заняла национальная команда Китая с результатом 6.56,863. 0