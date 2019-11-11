ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Краснодар» Ничья в пользу «Зенита». «Локо» потерял Крыховяка, но сдержал «Краснодар»
  • 08:49
    • «Торонто» прервал победную серию «Лейкерс», «Милуоки» обыграл «Оклахому»
  • 07:31
    • Елистратов одержал победу на этапе Кубка мира в Канаде
  • 21:27
    • «Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» на «Энфилде»
  • 01:07
    • «Марсель» в меньшинстве обыграл «Лион»
  • 00:55
    • «Севилья» одержала победу в дерби с «Бетисом»
    Все новости спорта

    Россияне выиграли серебро и бронзу в эстафете на этапе КМ по шорт-треку

    Прочие Шорт-трек
    Национальная женская команда России по шорт-треку заняла второе место в эстафете на 3000 м на этапе Кубка мира в Монреале (Канада).

    Женская сборная России по шорт-треку
    Женская сборная России по шорт-треку

    Команда, в которую вошли Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова, смогли преодолеть дистанцию за 4 минуты и 9,355 секунды.

    Первое место заняла сборная Китая, которая показала результат в 4.09,184. Замкнула тройку лидеров сборная Канады, которая прошла дистанцию за 4 минуты и 09,513 секунды.

    В эстафете на 5000 м мужская национальная команда России по шорт-треку заняла третье место.

    Сборная России в составе Дениса Айрапетяна, Семёна Елистратова, Александра Шульгинова и Павла Ситникова преодолела дистанцию за 6 минут 56,082 секунды.

    Победу разделили сборные Венгрии и Кореи, показав одинаковый результат — 6.55,968. Четвертое место заняла национальная команда Китая с результатом 6.56,863. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хабиб устранил почти всех конкурентов. Нурмагомедов — король легкого веса
  • 08/09/2019 в 15:27
    •
  • Прогноз
  • Медведев — Циципас
  • 1.96
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли Медведев серию побед против Циципаса?
  • Медведев — Циципас. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Травма не помешает Надалю уверенно стартовать в Лондоне
  • Надаль — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Нападение «Ак Барса» справится с обороной «Авангарда»
  • «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида» Хоккей НХЛ. Три очка Дадонова, два ассиста Панарина и хет-трик МакдэвидаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 ноября 08:300
  • 07:17
    • Федерер проиграл Тиму на старте Итогового турнира ATP
  • 07:04
    • «Сиэтл Саундерс» — обладатель Кубка МЛС
  • 07:44
    • Россияне выиграли серебро и бронзу в эстафете на этапе КМ по шорт-треку
    «Реал» Футбол Примера. «Реал» разгромил «Эйбар», «Барселона» крупно обыграла «Сельту»Подробности матчей 13-го тура чемпионата Испании по футболу 01:180
  • Экспресс дня

  • Сможет ли Медведев победить удобного соперника в Лондоне?
  • 3.16
    •
  • 00:27
    • Точилин: Провалили начало второго тайма, это все определилило
  • 00:18
    • Гончаренко: Как только начинаешь увлекаться судейской темой, сразу же теряешь свою команду
  • 22:29
    • «Хетафе» разошелся миром с «Осасуной»
    «Спартак» Футбол РПЛ. «Локо» поделил очки с «Краснодаром», «Спартак» одолел «Крылья Советов», ЦСКА победил «Сочи»Результаты матчей 16-го тура чемпионата России по футболу Вчера в 22:580
  • 20:31
    • Джокович начал Итоговый турнир АТР с победы над Берреттини
  • 20:18
    • «Шахтер» победил киевское «Динамо», матч прерывали из-за проявлений расизма
  • 19:59
    • «Атлетико» одержал волевую победу над «Эспаньолом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон