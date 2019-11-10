ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Крылья Советов»Подрезанные «Крылья». Бакаев тащит «Спартак» к успеху
  • 09:14
    • Месси забил 10 голов 22-й команде в Примере
  • 08:57
    • Дабл-даблы Хардена и Дончича, седьмая подряд победа «Бостона»
  • 08:46
    • Забит и Волков победили на UFC Fight Night 163 в Москве
  • 08:14
    • Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова по хоккею
  • 00:21
    • Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном»
    Все новости спорта

    Забит и Волков победили на UFC Fight Night 163 в Москве

    Прочие Единоборства
    9 ноября в Москве прошtл турнир UFC Fight Night 163.

    Забит Магомедшарипов
    Забит Магомедшарипов

    Из 13 поединков турнира в 12 принимали участие россияне. В них хозяева турнира одержали пять побед, включая успешные выступления Забита Магомедшарипова и Александра Волкова в главном и соглавном боях.

    Результаты основного карда:

    Забит Магомедшарипов — Келвин Каттар — победа Магомедшарипова единогласным решением судей.
    Александр Волков — Грег Харди — победа Волкова единогласным решением судей.
    Эд Херман — Хадис Ибрагимов — победа Хермана нокаутом во втором раунде.
    Энтони Рокко Мартин — Рамахан Эмеев — победа Рокко Мартина раздельным решением судей.
    Шамиль Гамзатов — Клидсон Абреу — победа Гамзатова раздельным решением судей. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хабиб устранил почти всех конкурентов. Нурмагомедов — король легкого веса
  • 08/09/2019 в 15:27
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
  • 1.74
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чья беспроигрышная серия прервется на «Энфилде»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Что покажут «Локо» и «Краснодар» после еврокубковых баталий?
  • «Локомотив» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Как сыграют россияне в финальном матче Кубка Карьяла?
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Челси» Футбол АПЛ. «Челси» обыграл «Кристал Пэлас», «Арсенал» уступил «Лестеру»Обзор матчей двенадцатого тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 23:530
  • 22:35
    • «Реал» разгромил «Эйбар» и возглавил таблицу Примеры
  • 22:27
    • «Арсенал» на выезде проиграл «Лестеру»
  • 18:33
    • «Тамбов» одержал волевую победу над «Ростовом»
    «Спартак» Футбол РПЛ. «Спартак» одолел «Крылья Советов», «Ростов» уступил «Тамбову»Результаты матчей 16-го тура чемпионата России по футболу Вчера в 23:290
  • Экспресс дня

  • Сделают ли «мерсисайдцы» серьезную заявку на чемпионство?
  • 3.06
    •
  • 09:29
    • Тедеско: У Шюррле нет психологических проблем
  • 08:29
    • Пулев победил Букера по очкам
  • 00:57
    • «Барселона» разгромила «Сельту», Месси оформил хет-трик
    ЦСКА Футбол Бесполезная ничья. У ЦСКА остались лишь теоретически шансы на плей-оффРеакция спортивных СМИ на безголевую ничью ЦСКА и «Ференцвароша» 08/11/2019 в 02:060
  • 21:56
    • «Интер» одолел «Верону» и возглавил таблицу Серии А
  • 21:26
    • ПСЖ вырвал победу у «Бреста»
  • 20:57
    • «Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон