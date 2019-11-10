Забит и Волков победили на UFC Fight Night 163 в Москве

Забит Магомедшарипов
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Из 13 поединков турнира в 12 принимали участие россияне. В них хозяева турнира одержали пять побед, включая успешные выступления Забита Магомедшарипова и Александра Волкова в главном и соглавном боях.
Результаты основного карда:
Забит Магомедшарипов — Келвин Каттар — победа Магомедшарипова единогласным решением судей.
Александр Волков — Грег Харди — победа Волкова единогласным решением судей.
Эд Херман — Хадис Ибрагимов — победа Хермана нокаутом во втором раунде.
Энтони Рокко Мартин — Рамахан Эмеев — победа Рокко Мартина раздельным решением судей.
Шамиль Гамзатов — Клидсон Абреу — победа Гамзатова раздельным решением судей. 0