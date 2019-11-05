ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоПолезный опыт или тревожный симптом? «Спартак» Тедеско потерпел первое поражение
  • 08:27
    • Икарди не планирует покидать ПСЖ
  • 08:14
    • Олимпийский чемпион по гимнастике Василенко умер в 43 года
  • 21:20
    • Тедеско: Мы не заслужили победу сегодня
  • 20:58
    • «Спартак» уступил тульскому «Арсеналу», потерпев первое поражение при Тедеско
  • 19:47
    • «Ак Барс» всухую победил «Северсталь»
    Все новости спорта

    Олимпийский чемпион по гимнастике Василенко умер в 43 года

    Прочие Спортивная гимнастика
    Олимпийский чемпион-1996 по гимнастике Дмитрий Василенко скончался на 44-м году жизни.

    Дмитрий Василенко
    Дмитрий Василенко

    Об этом сообщил четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.

    «Прощай друг! Спасибо за все. Димы больше нет с нами. Пусть земля ему будет пухом. Спасибо всем, кто молился за его здоровье. Теперь нам остается только молиться о его душе. Наши соболезнования родным и близким», — написал Немов в Instagram.

    Василенко выиграл золото Атланты-1996 в командном многоборье. Также российский гимнаст брал серебро и бронзу чемпионатов мира.

    В 2008 году у спортсмена диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС), из-за которого его полностью парализовало. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хабиб устранил почти всех конкурентов. Нурмагомедов — король легкого веса
  • 08/09/2019 в 15:27
    •
  • Прогноз
  • «Зенит» — «РБ Лейпциг»
  • 1.60
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устоит ли «Зенит» против «Лейпцига» на родном поле?
  • «Зенит» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Бой за 3 очка в Дортмунде
  • «Боруссия» Д — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Испытает ли «Барселона» снова проблемы со «Славией»?
  • «Барселона» — «Славия». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Маурисио Почеттино Футбол «Тоттенхэм» потерял качество и уверенность«Шпоры» продолжают терять очки в АПЛ Вчера в 14:080
  • 17:10
    • Еременко признан лучшим футболистом «Ростова» в октябре
  • 00:53
    • Парфенов: В матче с «Оренбургом» было достаточно моментов
  • 00:44
    • «Сампдория» обыграла СПАЛ
    Эдер Футбол РПЛ. Ничья «Локомотива», поражение «Спартака», «Зенит» и ЦСКА обменялись голамиРезультаты матчей 15-го тура чемпионата России по футболу 00:222
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Барселона» реабилитироваться перед болельщиками?
  • 5.20
    •
  • 00:29
    • Шамов: Подошли в хорошей форме к «Спартаку», разобрали соперника
  • 00:13
    • Бакаев: Ошибки судей бывают, но нужно самим забивать
  • 23:53
    • Жиго: Судья не назначил пенальти, но мы проиграли не из-за него
    «Ростов» — «Краснодар» Футбол Лучший камбэк осени. «Ростов» упустил победу в Краснодаре, но остался вторымРеакция спортивных СМИ на результат огненного южного дерби Вчера в 00:210
  • 23:42
    • Семак: Качество игроков играет определяющую роль
  • 21:29
    • Черевченко: Могли забить «Спартаку» два или три, если бы сыграли поспокойнее
  • 16:21
    • «Урал» проиграл дома «Оренбургу»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон