Олимпийский чемпион по гимнастике Василенко умер в 43 года

Олимпийский чемпион-1996 по гимнастикескончался на 44-м году жизни.

Дмитрий Василенко архив LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Об этом сообщил четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.

«Прощай друг! Спасибо за все. Димы больше нет с нами. Пусть земля ему будет пухом. Спасибо всем, кто молился за его здоровье. Теперь нам остается только молиться о его душе. Наши соболезнования родным и близким», — написал Немов в Instagram.

Василенко выиграл золото Атланты-1996 в командном многоборье. Также российский гимнаст брал серебро и бронзу чемпионатов мира.

В 2008 году у спортсмена диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС), из-за которого его полностью парализовало. 0