Нурмагомедов может провести поединок на стадионе «Зенита»

Хабиб Нурмагомедов
globallookpress.com
О переговорах с российским бойцом сообщил гендиректор «Газпром Арены» Владимир Литвинов.
«Хабиб был у нас во время бизнес-форума и очень захотел провести бой на "Газпром Арене". Такая возможность всерьез рассматривается. Насколько мне известно, уже идут переговоры, чтобы действительно провести на "Газпром Арене" бой Нурмагомедова», — сказал Литвинов в интервью «Матч ТВ».
Напомним, «Газпром Арена» — домашний стадион «Зенита».
В своем предыдущем поединке Нурмагомедов выиграл у Дастина Порье. 0