Нурмагомедов может провести поединок на стадионе «Зенита»

Чемпион UFCможет провести бой на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

О переговорах с российским бойцом сообщил гендиректор «Газпром Арены» Владимир Литвинов.

«Хабиб был у нас во время бизнес-форума и очень захотел провести бой на "Газпром Арене". Такая возможность всерьез рассматривается. Насколько мне известно, уже идут переговоры, чтобы действительно провести на "Газпром Арене" бой Нурмагомедова», — сказал Литвинов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, «Газпром Арена» — домашний стадион «Зенита».

В своем предыдущем поединке Нурмагомедов выиграл у Дастина Порье. 0