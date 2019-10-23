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    Нурмагомедов может провести поединок на стадионе «Зенита»

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    Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов может провести бой на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов

    О переговорах с российским бойцом сообщил гендиректор «Газпром Арены» Владимир Литвинов.

    «Хабиб был у нас во время бизнес-форума и очень захотел провести бой на "Газпром Арене". Такая возможность всерьез рассматривается. Насколько мне известно, уже идут переговоры, чтобы действительно провести на "Газпром Арене" бой Нурмагомедова», — сказал Литвинов в интервью «Матч ТВ».

    Напомним, «Газпром Арена» — домашний стадион «Зенита».

    В своем предыдущем поединке Нурмагомедов выиграл у Дастина Порье. 0

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