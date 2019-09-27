Менеджер Нурмагомедова: Бой с Мейвезером все еще реален

Чемпион UFC в легком весепо-прежнему может провести бой по правилам бокса с, сообщил менеджер российского бойца Ризван Магомедов.

«Могу сказать, что по бою с Флойдом Мейвезером было реальное предложение. Оно по сей день где-то витает. Просто мы отложили это, так как сконцентрированы на смешанных единоборствах.

Предложение идет и со стороны Флойда, и со стороны третьих лиц и пятых. Желающих организовать этот бой, инвестировать, спонсировать — очень много. И со стороны Мейвезера... Не скажу, что большое желание, просто он просит об этом. Да, это бой по правилам бокса», — сказал Магомедов в интервью Youtube-каналу Bostanof MMA.

30-летний Нурмагомедов провел в ММА 28 боев в ММА, победив в каждом. Статистика 42-летнего Мейвезера в боксе — 50 побед, 0 поражений. 0