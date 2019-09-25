Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) поддержал решение совета организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.

Конгресс ИААФ поддержал решение совета отстранить ВФЛА globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Напомним, что совет ИААФ 23 сентября продлил отстранение ВФЛА, что не позволит российским легкоатлетам выступить под флагом своей страны на чемпионате мира в Дохе.

Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Паундом.

В 2016 году ИААФ разрешила российским легкоатлетам выступать в нейтральном статусе на основании индивидуальных заявок.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 легкоатлетов России, имеющих нейтральный статус. 0