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    Конгресс ИААФ поддержал решение совета отстранить ВФЛА

    Легкая атлетика Допинг Вокруг спорта
    Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) поддержал решение совета организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.

    Конгресс ИААФ поддержал решение совета отстранить ВФЛА
    Конгресс ИААФ поддержал решение совета отстранить ВФЛА

    Напомним, что совет ИААФ 23 сентября продлил отстранение ВФЛА, что не позволит российским легкоатлетам выступить под флагом своей страны на чемпионате мира в Дохе.

    Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Паундом.

    В 2016 году ИААФ разрешила российским легкоатлетам выступать в нейтральном статусе на основании индивидуальных заявок.

    Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 легкоатлетов России, имеющих нейтральный статус. 0

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