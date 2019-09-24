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    Назван расширенный состав сборной России на Кубок мира

    Волейбол
    Назван расширенный состав сборной России по волейболу на Кубок мира, который стартует 1 октября в Японии, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Дмитрий Мусэрский
    Дмитрий Мусэрский

    В заявку российской команды входят:

    Связующие: Дмитрий Ковалев, Сергей Гранкин.

    Доигровщики: Антон Карпухов, Антон Семышев, Федор Воронков, Ярослав Подлесных, Андрей Сурмачевский.

    Блокирующие: Иван Яковлев, Игорь Филиппов, Илья Власов, Дмитрий Щербинин, Дмитрий Мусэрский.

    Диагональные: Павел Круглов, Денис Земченок.

    Либеро: Валентин Голубев, Евгений Андреев, Роман Мартынюк.

    Выступавшие на чемпионате Европы Егор Клюка, Дмитрий Волков, Максим Михайлов, Артем Вольвич, Виктор Полетаев, Александр Бутько и Игорь Кобзарь на Кубке мира не сыграют и будут готовиться к клубному сезону. 0

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