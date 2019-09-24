Назван расширенный состав сборной России на Кубок мира

Дмитрий Мусэрский
globallookpress.com
В заявку российской команды входят:
Связующие: Дмитрий Ковалев, Сергей Гранкин.
Доигровщики: Антон Карпухов, Антон Семышев, Федор Воронков, Ярослав Подлесных, Андрей Сурмачевский.
Блокирующие: Иван Яковлев, Игорь Филиппов, Илья Власов, Дмитрий Щербинин, Дмитрий Мусэрский.
Диагональные: Павел Круглов, Денис Земченок.
Либеро: Валентин Голубев, Евгений Андреев, Роман Мартынюк.
Выступавшие на чемпионате Европы Егор Клюка, Дмитрий Волков, Максим Михайлов, Артем Вольвич, Виктор Полетаев, Александр Бутько и Игорь Кобзарь на Кубке мира не сыграют и будут готовиться к клубному сезону. 0