Назван расширенный состав сборной России на Кубок мира

Назван расширенный состав сборной России по волейболу на Кубок мира, который стартует 1 октября в Японии, сообщает «Спорт-Экспресс».

В заявку российской команды входят:

Связующие: Дмитрий Ковалев, Сергей Гранкин.

Доигровщики: Антон Карпухов, Антон Семышев, Федор Воронков, Ярослав Подлесных, Андрей Сурмачевский.

Блокирующие: Иван Яковлев, Игорь Филиппов, Илья Власов, Дмитрий Щербинин, Дмитрий Мусэрский.

Диагональные: Павел Круглов, Денис Земченок.

Либеро: Валентин Голубев, Евгений Андреев, Роман Мартынюк.

Выступавшие на чемпионате Европы Егор Клюка, Дмитрий Волков, Максим Михайлов, Артем Вольвич, Виктор Полетаев, Александр Бутько и Игорь Кобзарь на Кубке мира не сыграют и будут готовиться к клубному сезону. 0