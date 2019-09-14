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    Сборная России обыграла Северную Македонию на волейбольном ЧЕ

    Волейбол
    Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Северной Македонии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

    Российские волейболисты
    Российские волейболисты

    Игра, прошедшая в словенской Любляне, завершилась со счетом 3:0 (25:15, 25:16, 30:28) в пользу российской команды.

    Самым результативным игроком матча в составе сборной России стал Артем Вольвич, набравший 11 очков (включая 3 эйса и 3 блока). 6 очков принес команде Ильяс Куркаев, по 5 баллов — Антон Карпухов и Дмитрий Волков.

    Ранее сборная России обыграла Турцию и Белоруссию с одинаковым счетом — 3:1, российские волейболисты лидируют в группе С.

    Следующим соперником команды Туомаса Саммелвуо станет сборная Финляндии. Игра пройдет 16 сентября. 0

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