Сборная России обыграла Северную Македонию на волейбольном ЧЕ

Мужская сборнаяпо волейболу одержала победу над командойв матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

Игра, прошедшая в словенской Любляне, завершилась со счетом 3:0 (25:15, 25:16, 30:28) в пользу российской команды.

Самым результативным игроком матча в составе сборной России стал Артем Вольвич, набравший 11 очков (включая 3 эйса и 3 блока). 6 очков принес команде Ильяс Куркаев, по 5 баллов — Антон Карпухов и Дмитрий Волков.

Ранее сборная России обыграла Турцию и Белоруссию с одинаковым счетом — 3:1, российские волейболисты лидируют в группе С.

Следующим соперником команды Туомаса Саммелвуо станет сборная Финляндии. Игра пройдет 16 сентября. 0