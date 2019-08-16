Нурмагомедов призвал посадить Макгрегора в тюрьму

Российский чемпион UFC в легком весепрокомментировал ситуацию вокруг, который напал на пожилого мужчину в баре Дублина.

«Такие люди должны сидеть в тюрьме. У этого парня нет уважения. Да, он делал хорошие вещи для спорта, но сейчас он потерял рассудок. Он спятил. Властям нужно разобраться с ним. Я очень зол из-за этого видео. Сегодня он ударил старика, а что будет завтра?

Могу представить, как много новостей было бы, если бы на его месте был я. Это очень плохой поступок. Это недопустимо.

Как к такому относится правительство в Ирландии? Почему он без проблем получает визу в США? Такие люди должны сидеть в тюрьме», — цитирует Нурмагомедова TMZ Sports. 0