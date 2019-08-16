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    Нурмагомедов призвал посадить Макгрегора в тюрьму

    Единоборства Вокруг спорта
    Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ситуацию вокруг Конора Макгрегора, который напал на пожилого мужчину в баре Дублина.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов

    «Такие люди должны сидеть в тюрьме. У этого парня нет уважения. Да, он делал хорошие вещи для спорта, но сейчас он потерял рассудок. Он спятил. Властям нужно разобраться с ним. Я очень зол из-за этого видео. Сегодня он ударил старика, а что будет завтра?

    Могу представить, как много новостей было бы, если бы на его месте был я. Это очень плохой поступок. Это недопустимо.

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