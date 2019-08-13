Автоспортивный менеджервыразила мнение, что замена в «Ред Булле»на— часть подготовки к следующему сезону.

Косаченко также предположила, что кандидатами в напарники Максу Ферстаппену на будущий год станут гонщик «Феррари» Себастьян Феттель и три пилота «быков».

«Эмоции по поводу объявления "Ред Булла" сейчас уже улеглись. А сначала было: как же так? Почему не Даня? Но если анализировать спокойно, то, мне кажется, это обычное бизнес-решение.

Помните, пару лет назад "Ред Булл" оказался в ситуации, когда некем было заменить уволенного спортсмена?

Тогда начались забеги по кругу: туда ткнемся, из бывших гонщиков программы позовем, из давно забытых бывших… Чтобы в дальнейшем не оказаться в схожей ситуации, команда, мне кажется, сделала определенные выводы.

Сейчас все выглядит достаточно просто: сегодня нужно оценить собственные резервы — спортсменов, имеющихся у них в распоряжении. Надо знать, нужно ли добирать кого-то, переманивать со стороны.

Все эти разговоры про Феттеля, например… Словом, все это делается, чтобы понять, в какой ситуации может оказаться в начале следующего сезона старший "Ред Булл".

О "Торо Россо" сейчас, конечно, речь не идет. Потому что, в любом случае, "Торо Россо" — кузница кадров для старшей команды.

Поэтому решение о переводе Албона для меня вполне понятно: нужно посмотреть на спортсмена, которого пока еще не видели за рулем сильной машины.

Чего можно ожидать от Даниила, Кристиан Хорнер и Хельмут Марко давно знают, а вот, на что способен Алекс, пока нет.

И сейчас, в середине сезона, в этих непростых условиях — а "Ред Булл" любит так делать — его сажают в болид "быков". Хорошо хоть не с места в карьер. Хоть перерыв в чемпионате сейчас…

После окончания сезона сделают выводы и примут решение, кого подписать на следующий год. Мы уже говорили про такой вариант, как возвращение Феттеля. Тогда, естественно, в пару к Ферстаппену придет Себ. Может быть и вариант на стороне.

Есть и вариант, что напарником Макса станет кто-то из своих. Здесь как раз будет сделан выбор между тремя пилотами, которые сейчас есть: Албон, Квят и Гасли.

На мой взгляд, Пьер из этой тройки сейчас выглядел бы самым слабым за рулем сильной машины. По причине непростых условий, условий постоянного психологического прессинга, когда у команды есть некая, я бы сказала, утрированная симпатия к Максу Ферстаппену…

Думаю, что следующим шагом "Ред Булла" будет выбор команды мечты. Тем более и "Хонда" должна чуть-чуть прибавить. Сейчас просто идет подготовка к 2020-му году.

Я даже рада, что Даниила не позвали. Почему? Потому что тогда это уже будет позиция вечно второго. Сейчас у Дани хотя бы в перспективе есть возможность оказаться первым в топовой команде.

Мы с вами делаем выводы на основании всего, что происходит, всех разговоров, верим всем, кроме Марко и Хорнера, и мы понимаем, что рано или поздно Ферстаппен уйдет.

И в случае, если бы Даня был вторым — не факт, что его бы конвертировали в первого. А вот когда он находится в стороне, а все знают, на что он способен, это уже вполне возможный шанс.

Так что я не вижу трагедии в том, что сейчас взяли Албона. Да, поначалу это решение вызывает недоумение. Почему не Даниил? Но все просто: надо взвесить все, что у тебя есть. Это как ревизия на собственном складе», — рассказала Косаченко «Матч ТВ».

Напомним, что куроводство «Ред Булла» приняло решение заменить Пьера Гасли на Александра Албона. 0