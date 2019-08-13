ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаСекрет успеха Гвардиолы. «Манчестер Сити» грамотно использует ротацию
  • 21:11
    • Дзюба отказал бы «Спартаку» при наличии предложения
  • 20:47
    • «Манчестер Сити» избежал трансферного бана
  • 19:48
    • «Марсель» разорвал контракт с Рами из-за шоу «Форт Боярд»
  • 19:17
    • Егоров: Арбитр должен был удалить игрока «Сочи» за удар Чалова
  • 18:58
    • Чемпионка Европы Мстиева дисквалифицирована на восемь лет
    Все новости спорта

    Косаченко: «Я даже рада, что Квята не вернули в "Ред Булл"

    Формула-1 Автоспорт
    Автоспортивный менеджер Оксана Косаченко выразила мнение, что замена в «Ред Булле» Пьера Гасли на Алекса Албона — часть подготовки к следующему сезону.

    Даниил Квят
    Даниил Квят

    Косаченко также предположила, что кандидатами в напарники Максу Ферстаппену на будущий год станут гонщик «Феррари» Себастьян Феттель и три пилота «быков».

    «Эмоции по поводу объявления "Ред Булла" сейчас уже улеглись. А сначала было: как же так? Почему не Даня? Но если анализировать спокойно, то, мне кажется, это обычное бизнес-решение.

    Помните, пару лет назад "Ред Булл" оказался в ситуации, когда некем было заменить уволенного спортсмена?

    Тогда начались забеги по кругу: туда ткнемся, из бывших гонщиков программы позовем, из давно забытых бывших… Чтобы в дальнейшем не оказаться в схожей ситуации, команда, мне кажется, сделала определенные выводы.

    Сейчас все выглядит достаточно просто: сегодня нужно оценить собственные резервы — спортсменов, имеющихся у них в распоряжении. Надо знать, нужно ли добирать кого-то, переманивать со стороны.

    Все эти разговоры про Феттеля, например… Словом, все это делается, чтобы понять, в какой ситуации может оказаться в начале следующего сезона старший "Ред Булл".

    О "Торо Россо" сейчас, конечно, речь не идет. Потому что, в любом случае, "Торо Россо" — кузница кадров для старшей команды.

    Поэтому решение о переводе Албона для меня вполне понятно: нужно посмотреть на спортсмена, которого пока еще не видели за рулем сильной машины.

    Чего можно ожидать от Даниила, Кристиан Хорнер и Хельмут Марко давно знают, а вот, на что способен Алекс, пока нет.

    И сейчас, в середине сезона, в этих непростых условиях — а "Ред Булл" любит так делать — его сажают в болид "быков". Хорошо хоть не с места в карьер. Хоть перерыв в чемпионате сейчас…

    После окончания сезона сделают выводы и примут решение, кого подписать на следующий год. Мы уже говорили про такой вариант, как возвращение Феттеля. Тогда, естественно, в пару к Ферстаппену придет Себ. Может быть и вариант на стороне.

    Есть и вариант, что напарником Макса станет кто-то из своих. Здесь как раз будет сделан выбор между тремя пилотами, которые сейчас есть: Албон, Квят и Гасли.

    На мой взгляд, Пьер из этой тройки сейчас выглядел бы самым слабым за рулем сильной машины. По причине непростых условий, условий постоянного психологического прессинга, когда у команды есть некая, я бы сказала, утрированная симпатия к Максу Ферстаппену…

    Думаю, что следующим шагом "Ред Булла" будет выбор команды мечты. Тем более и "Хонда" должна чуть-чуть прибавить. Сейчас просто идет подготовка к 2020-му году.

    Я даже рада, что Даниила не позвали. Почему? Потому что тогда это уже будет позиция вечно второго. Сейчас у Дани хотя бы в перспективе есть возможность оказаться первым в топовой команде.

    Мы с вами делаем выводы на основании всего, что происходит, всех разговоров, верим всем, кроме Марко и Хорнера, и мы понимаем, что рано или поздно Ферстаппен уйдет.

    И в случае, если бы Даня был вторым — не факт, что его бы конвертировали в первого. А вот когда он находится в стороне, а все знают, на что он способен, это уже вполне возможный шанс.

    Так что я не вижу трагедии в том, что сейчас взяли Албона. Да, поначалу это решение вызывает недоумение. Почему не Даниил? Но все просто: надо взвесить все, что у тебя есть. Это как ревизия на собственном складе», — рассказала Косаченко «Матч ТВ».

    Напомним, что куроводство «Ред Булла» приняло решение заменить Пьера Гасли на Александра Албона. 0

  • Доставка в:
  • Прогноз
  • «Порту» — «Краснодар»
  • 1.70
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Создаст ли ПАОК проблемы «Аяксу» в Амстердаме?
  • «Аякс» — ПАОК. Прогноз и ставки
  • 4.33
    •
  • Прервет ли «Базель» победное шествие ЛАСКа?
  • ЛАСК — «Базель». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Выиграет ли снова «Олимпиакос»?
  • «Олимпиакос» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Франк Рибери Футбол Трансферный дайджест. 6 — 12 августаПокинет ли «Барселону» Филиппе Коутиньо, продолжит ли «Барселона» попытки заполучить Неймара и где будет завершать карьеру Рибери — в подборке трансферных новостей последних дней 01:450
  • 16:21
    • ЦСКА начал переговоры по трансферу Комличенко
  • 14:10
    • Франк де Бур считает смешной борьбу за равенство зарплат в мужском и женском футболе
  • 13:47
    • Роналду рассказал об отличиях между ним и Месси
    Фрэнк Лэмпард Футбол «МЮ» разгромил «Челси». Пять главных выводовМанкунианцы нанесли «синим» крупное поражение на старте АПЛ Вчера в 15:580
  • Экспресс дня

  • Как сложится игра в Португалии?
  • 2.78
    •
  • 22:13
    • Ван Дейк: Мы знаем «Челси», они знают нас, все может случиться
  • 22:00
    • Клопп: Пришло время для женщины-арбитра в матче за Суперкубок УЕФА
  • 21:53
    • Косаченко: «Я даже рада, что Квята не вернули в "Ред Булл"
    Дуглас Сантос Футбол РПЛ. «Локо» разгромил «Урал», «Динамо» проиграло «Зениту», «Краснодар» одолел «Рубин»Обзор матчей пятого тура чемпионата России Вчера в 22:280
  • 13:03
    • «Бавария» арендовала у «Интера» Перишича
  • 21:50
    • «Русенборг» уверенно обыграл «Марибор» в Лиге чемпионов
  • 21:38
    • Полузащитник «Ливерпуля» получил травму накануне матча с «Челси»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон